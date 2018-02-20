Глава МИД Франции посетит Москву и Тегеран для обсуждения ситуации в Сирии

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит в ближайшие дни Россию и Иран для обсуждения сирийской проблемы. Об этом, как свидетельствует прямая интернет-трансляция, он сообщил во вторник, выступая в Национальном собрании Франции.

"В ближайшие дни я отправлюсь в Москву и Тегеран, так как необходимо срочно обсудить ситуацию в Сирии", - сказал французский министр.

Франция считает необходимым, отметил Ле Дриан, чтобы Совет Безопасности ООН помог добиться в самое ближайшее время гуманитарной паузы в Сирии, которая позволила бы избежать самых серьезных рисков в этой стране. "Именно над этим Совет Безопасности и работает в настоящее время", - уточнил он.

Глава МИД Франции высказал мнение, что российские инициативы, выдвинутые на конгрессе в Сочи, не принесли результата, и призвал к возобновлению женевских переговоров. "Именно с этой целью Франция выдвинула свои предложения, касающиеся одновременно конституции Сирии, проведения выборов, беспристрастного подхода к ситуации во время политического переходного периода, включения в [политический] процесс меньшинств", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что "эти предложения Франции были поддержаны рядом ее партнеров, и Париж считает необходимым, чтобы эти предложения были обсуждены со всеми действующими лицами региона". "Именно с этой целью я в ближайшее [время] и побываю в Москве и Тегеране", - подчеркнул министр.

Гуманитарная катастрофа

"Совершенно очевидно, что ситуация в Сирии продолжает значительно ухудшаться, - сказал Ле Дриан - И мне также совершенно ясно, что худшее еще впереди. И что если не будет предпринято новых мер, то в Сирии произойдет гуманитарная катастрофа".

Министр особо отметил, что в настоящее время "процесс политического урегулирования [в Сирии] заблокирован". "В Сирии ведется борьба против [террористической] группировки "Исламское государство" (запрещена в России), что является нашим приоритетом, а также борьба против по-прежнему действующей там "Аль-Каиды", - но в то же время в стране продолжается гражданская война, в частности в Восточной Гуте, а также в Идлибе, который подвергают бомбардировке правительственные войска. Причем одновременно война расширилась и регионально, что выразилось во вмешательстве Турции в зоне Африна, а также иранских [воздушных] рейдов над израильской территорией", - сказал Ле Дриан.

"Короче говоря, в настоящее время сложились все факторы для дальнейшего ухудшения ситуации", - добавил он.