Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

"Этот закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ (Вооруженных сил Украины) и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Вместе с тем он устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения", - сказал Порошенко, подписывая документ в прямом эфире украинских телеканалов.

Закон вступает в силу в день его опубликования.

Президент Украины также поручил руководству силовых структур страны подготовить в кратчайшие сроки предложения об изменении формата силовой операции в Донбассе. "В кратчайшие сроки я поручаю предоставить предложения относительно изменения формата", - сказал он, обращаясь к главе минобороны страны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко.

Кроме того, глава государства поручил в ближайшее время предоставить ему на рассмотрение кандидатуру командующего объединенным штабом силовых структур, а также "стратегический замысел" дальнейших действий украинской армии в Донбассе. По его словам, все "подготовительные процедуры" должны быть завершены до 1 апреля текущего года.

Соответствует ли "Минску"?

Порошенко настаивает на том, что "ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям" и продолжает заверять, что Украина будет придерживаться своих международных обязательств.

Тем не менее заявления других деятелей его администрации свидетельствуют об обратном. Так, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Украина получила юридическую основу для подготовки к подаче в международные инстанции консолидированной жалобы на Россию как "страну-агрессора".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов прямо заявил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса у Киева появилось больше возможностей для использования армии на востоке страны, так как в законе Россия "четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными".

Аналогичной точки зрения придерживаются и представители основных провластных партий в Раде. Первый замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что закон отвечает на главный вопрос: о возможности использования вооруженных сил в Донбассе. "Впервые мы признаем, что у нас никакая не силовая операция (так называемая АТО - антитеррористическая операция - прим. ТАСС), в связи с чем мы переходим к статусу, который определен ООН как право на самооборону с использованием вооруженных сил страны", - сказал он.

По мнению лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, принятие закона также дает возможность принять решение Совбеза ООН о введении миротворцев в Донбасс "на тех условиях, какие выгодны Украины".

Единственной парламентской партией, открыто выступившей против закона, оказался "Оппозиционный блок". Он даже попытался в последний момент добиться отмены законы, поставив на голосование соответствующее постановление. Однако большинством голосов оно было отклонено.

Силовая реинтеграция

С тем, что новый закон, по сути, разрушает минский процесс, согласны и многие украинские политологи.

"Украина выехала из той колеи, которая была проложена минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе <...>. Теперь эти две политические конструкции (соглашения и закон - прим. ТАСС) будут конкурировать", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Если в минских соглашениях прописан прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, и при этом Россия, Германия и Франция выступают гарантами этого диалога, то в законе никаких представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не существует, а только оккупационная администрация, - пояснил эксперт. - Более того, Россия в законе - уже не гарант, а оккупант, страна-агрессор, которая захватила украинские территории".

"Теперь любой, кто будет вести диалог, например, с Донецком и Луганском, может попасть под уголовную ответственность, - заметил Бортник. - Теперь и никакой амнистии не будет, потому что все, кто сотрудничал с оккупационной администрацией или ответственен за моральный и материальный вред, который нанесен Украине, подлежат уголовной ответственности".

Глава украинской общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб обращает также внимание на реальное усиление президентских полномочий. "Никаких шагов по реальному возврату Донбасса этот закон не предусматривает вообще - не для этого писался", - сказал он. - Его реальная цель - продолжение антиконституционной узурпации власти в руках президента".

В частности, отметил эксперт, Порошенко получает право использовать войска по своему усмотрению, без согласия парламента, под предлогом "противодействия агрессору". Теперь глава государства может воспользоваться приобретенным правом без каких-либо оснований. "Под это можно подвести все, что угодно и где угодно, в том числе массовые протесты людей, назвав их "пособничеством агрессору", - предрекает он. При этом власти, согласно закону, не несут теперь "юридической ответственности перед своими гражданами за все происходившее эти годы и происходящее сейчас на востоке страны".