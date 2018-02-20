Меркель и Порошенко договорились продолжать контакты в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, стороны обсудили реализацию "Минска", перспективы миссии ООН в Донбассе и реформы Киева.

Оба лидера "договорились оставаться по всем вопросам в тесном контакте и предпринимать дальнейшие шаги, в том числе в "нормандском формате" совместно с Францией и Россией", отметил Зайберт.

"Канцлер и украинский президент обсудили пути стабилизации перемирия, перспективы миссии ООН в Донбассе, выход российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также максимально быстрый обмен всеми оставшимися пленными по обе стороны от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

По словам Зайберта, лидеры "также обсудили усилия Украины по реализации реформ, в особенности вопросы децентрализации и ситуацию в энергетическом секторе".