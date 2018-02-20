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Меркель и Порошенко договорились продолжать контакты в "нормандском формате"

Международная панорама
20 февраля, 18:52 дата обновления: 20 февраля, 19:00 UTC+3

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что стороны обсудили перспективы миссии ООН в Донбассе и реформы Киева

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БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, стороны обсудили реализацию "Минска", перспективы миссии ООН в Донбассе и реформы Киева.

Оба лидера "договорились оставаться по всем вопросам в тесном контакте и предпринимать дальнейшие шаги, в том числе в "нормандском формате" совместно с Францией и Россией", отметил Зайберт.

"Канцлер и украинский президент обсудили пути стабилизации перемирия, перспективы миссии ООН в Донбассе, выход российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также максимально быстрый обмен всеми оставшимися пленными по обе стороны от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

По словам Зайберта, лидеры "также обсудили усилия Украины по реализации реформ, в особенности вопросы децентрализации и ситуацию в энергетическом секторе".

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Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
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Меркель, Ангела Порошенко, Петр Алексеевич
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