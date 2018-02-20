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СМИ: проправительственные силы отошли от Африна после артобстрела со стороны Турции

Международная панорама
20 февраля, 19:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, февраля. /ТАСС

Сирийские войска ранее подошли к Африну на расстояние 10 километров, сообщило агентство Anadolu

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АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Проправительственные силы Сирии отошли от города Африн после артиллерийского обстрела ВС Турции. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu.

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По его данным, сирийские войска приблизились к Африну на расстояние в 10 км и затем отступили.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.

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