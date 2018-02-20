СМИ: проправительственные силы отошли от Африна после артобстрела со стороны Турции

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Проправительственные силы Сирии отошли от города Африн после артиллерийского обстрела ВС Турции. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu.

По его данным, сирийские войска приблизились к Африну на расстояние в 10 км и затем отступили.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.