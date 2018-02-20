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Прокурор: теракт в Стокгольме планировал и совершил одиночка

Международная панорама
20 февраля, 19:42 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 20, февраля. /ТАСС

По данным прокуратуры, в январе 2017 года Рахмат Акилов отправил сообщения разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени террористической группировки ИГ

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СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /ТАСС/. Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей на грузовике в центре Стокгольма в апреле 2017 года, планировал и совершил теракт в одиночку. Об этом во вторник заявил ведущий это дело заместитель главного прокурора Ханс Ирман по результатам первого дня допроса обвиняемого на судебном заседании в окружном суде шведской столицы.

По данным прокуратуры, в январе 2017 года Акилов отправил множество сообщений разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Эти контакты не имели решающего значения. Акилов планировал и совершил теракт в одиночку, он не был зависим от других людей. Он искал поддержку", - отметил Ирман на пресс-конференции.

В распоряжении следствия есть тексты переписки обвиняемого в интернет-чатах с более чем 20 людьми из разных стран. Но, по словам прокурора, установить личности этих людей очень сложно.

Крупнейший процесс в истории Швеции

7 апреля 2017 года с помощью угнанного грузовика был совершен наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, грузовик проехал по ней 550 метров. Были ранены 10 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Он уже прошел судебно-психологическую экспертизу, врачи не нашли у подозреваемого отклонений.

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Заседания по делу о теракте начались 13 февраля и запланированы до 9 мая. Процесс является одним из крупнейших в истории Швеции. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Предполагается, что приговор будет вынесен до конца июня.

Обвинение требует пожизненного заключения исполнителя теракта с последующей депортацией и запретом на въезд на территорию Швеции.

После почти 9 месяцев следствия 30 января прокуратура представила предполагаемому исполнителю обвинения в совершении теракта, попытке совершения теракта и создании угрозы безопасности. Следствие установило, что Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. По данным прокуратуры, тогда он отправил множество сообщений разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени ИГ. В распоряжении следствия есть тексты его переписки в интернет-чатах с более чем 20 людьми из разных стран.

В угнанном грузовике было обнаружено взрывное устройство, которое водитель попытался привести в действие, но которое сработало лишь частично. Подозреваемый сразу рассказал на допросе, что именно он сидел за рулем грузовика и рассчитывал, что погибнет в результате взрыва.

В 2016 году Акилову было отказано в убежище, а в феврале 2017 года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации.

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