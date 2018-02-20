Разведка США провела для избиркомов штатов брифинги по борьбе с вмешательством в выборы

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники аппарата директора национальной разведки США, Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности (МВБ) в конце прошлой недели провели для избирательных комиссий всех 50 штатов брифинги по вопросу возможного внешнего вмешательства в предстоящие осенью этого года промежуточные выборы в Конгресс. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВБ.

"МВБ вместе с аппаратом директора нацразведки и Федеральным бюро расследований организовали секретные брифинги для должностных лиц, ответственных за проведение голосования, из всех 50 штатов", - говорится в сообщении. Встречи проводились в пятницу и в воскресенье. "Эти брифинги были направлены на то, чтобы дать представление о намерениях и возможностях противников из-за рубежа действовать против избирательных систем штатов", - отметили в министерстве. Представители силовых ведомств также обсудили с членами избиркомов меры по противодействию этой угрозе.

Кроме того, руководство МВБ провело серию консультаций с властями штатов и частными компаниями по теме обеспечения кибербезопасности на выборах.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке выступил с утверждением о том, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в американский Конгресс в 2018 году. По его словам, это является "потенциальной целью" для РФ.

Москва неоднократно отвергала любые предположения о каких-либо попытках оказать влияние на предвыборные процессы. Как заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела".