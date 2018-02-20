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США готовы работать с палестинцами над урегулированием конфликта с Израилем

Международная панорама
20 февраля, 20:10 UTC+3 ООН ООН 20, февраля. /ТАСС

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США "не будут гоняться" за Палестиной

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ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы работать с руководством Палестины над поиском путей мирного урегулирования конфликта с Израилем. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

"Соединенные Штаты готовы работать с палестинским руководством. Наши переговорщики сидят за моей спиной, они готовы говорить, но мы не будем за вами гоняться. Выбор за вами, господин президент", - сказала она, обращаясь к президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу, который к тому моменту уже покинул зал Совбеза.

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Во время выступления за спиной Хейли находился зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, которому глава государства доверил роль посредника в палестино-израильском урегулировании. В июне 2017 года он провел свой первый раунд консультаций с Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Последние прямые переговоры между двумя сторонами были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев.

Выступая во вторник на заседании Совбеза ООН, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик из-за одностороннего решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. В свою очередь Никки Хейли в своем выступлении предложила палестинскому лидеру "отложить в сторону гнев", вызванный этим шагом Вашингтона, и вместе добиваться компромиссного решения конфликта.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
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