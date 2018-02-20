СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что сирийские проправительственные войска пытались войти в район Африн. Об этом, как сообщил телеканал A Haber, он заявил на пресс-конференции с македонским коллегой Гёрге Ивановым в Анкаре.

"Некоторые проправительственные силы пытались приблизиться к сирийскому Африну, но отступили после артобстрела", - сказал он.

По словам Эрдогана, "эта небольшая террористическая группировка, которая поддерживает [Башара] Асада, приняла подобное решение самостоятельно". Он также пообещал, что такие действия "не останутся без ответа" со стороны Анкары. Президент Турции напомнил, что 19 февраля эта тема обсуждалась с президентами России и Ирана.

Анатолийское агентство ранее сообщило, что они приблизились к сирийскому населенному пункту на расстояние в 10 км и затем отступили.

Ранее сообщалось, что лояльные Дамаску вооруженные формирования начали прибывать в Африн из Алеппо. Как отмечает Sana, "народное ополчение прибыло в этот город для поддержки стойкости его жителей перед лицом агрессии со стороны турецкого режима", проводимой с 20 января.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.