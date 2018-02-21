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Столтенберг заявил, что НАТО будет стремиться к сотрудничеству с Россией в Арктике

Международная панорама
21 февраля, 0:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, февраля. /ТАСС

По словам генсека альянса, даже во времена холодной войны в организации "видели примеры сотрудничества на Севере между странами - членами НАТО и Советским Союзом"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© AP Photo/Virginia Mayo

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО будут стремиться к сотрудничеству с Россией в Арктике. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью журналу Foreign Policy генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, "должна ли НАТО противостоять наращиванию российского военного присутствия в Арктике".

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"Мы видим, что на Севере возросла напряженность, но нам нужно и дальше стремиться к снижению напряженности и налаживанию сотрудничества, которое мы развивали с Россией в течение десятилетий", - указал он.

По словам Столтенберга, даже во времена холодной войны в альянсе "видели примеры сотрудничества на Севере между странами - членами НАТО и Советским Союзом".

В ответ на вопрос, "должна ли НАТО играть какую-либо роль в Арктике", генсек сказал: "НАТО уже в Арктике. Половина моей страны [Норвегии] расположена за полярным кругом". "Мы должны присутствовать [в Арктике], но лишь в оборонительных целях", - добавил он.

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