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Минюст попросили проверить информацию о передаче предвыборным штабом Трампа денег модели

Международная панорама
21 февраля, 1:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, февраля. /ТАСС

Некоммерческая организация Common Cause считает, что выплата Карен Макдугал в августе 2016 года $150 тыс. представляла собой корпоративный вклад в предвыборную кампанию республиканца

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НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Некоммерческая организация Common Cause во вторник направила жалобу в федеральную Избирательную комиссию и министерство юстиции США, потребовав расследовать информацию о выплате $150 тыс. бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал за права на публикацию истории о супружеской измене Дональда Трампа. Common Cause считает, что это было сделано с целью не допустить публикации истории во время предвыборной кампании в США 2016 года. Копию обращения разместила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В жалобе указывается, что Трамп, его предвыборный штаб и компания American Media (AMI), которой принадлежит издание National Enquirer, пренебрегли обязанностью поставить избирком в известность о расходовании упомянутой выше суммы. "У нас есть веские основания считать, что $150 тыс., которые American Media выплатила Карен Макдугал в августе 2016 года, представляли собой корпоративный вклад в предвыборную кампанию Дональда Трампа и расходами по линии его штаба. Эти деньги была уплачены American Media в координации с представителем Трампа [в лице адвоката Майкла Коэна] с целью повлиять на президентские выборы 2016 года", - пояснила неправительственная организация, которая осуществляет надзор за правильностью действий органов власти США в целях обеспечения свободы слова.

В AMI эти претензии назвали безосновательными. "Мы удивлены и разочарованы тем, что с этими беспрецедентными нападками на медийную компанию выступила организация, защищающая свободу слова. К счастью, первая поправка [к конституции США] не подчиняется политике, мы с нетерпением ожидаем возможности ответить на эти безосновательные утверждения", - заявили WSJ в пресс-службе компании.

Первым откровения Макдугал опубликовал 16 февраля журнал The New Yorker. Согласно данным, подлинность которых заверила сама актриса, она поддерживала интимные отношения с Трампом с июня 2006 года по апрель 2007 года. Супругой республиканца с 2005 года является уроженка Словении Меланья Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники компании American Media за права на публикацию ее истории. Материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. The New Yorker отмечает, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

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