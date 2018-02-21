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Власти Колумбии объявили, что скоро начнут регистрировать выходцев из Венесуэлы

Международная панорама
21 февраля, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

В МИД сообщили, что таким образом страна надеется помочь венесуэльцам с получением разрешения на временное пребывание, которое позволит им легально работать и иметь доступ к медицинскому обслуживанию

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ТАСС, 21 февраля. Колумбия уже на следующей неделе начнет новую регистрацию находящихся на ее территории сотен тысяч выходцев из Венесуэлы. Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин.

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"Мы изучали необходимую информацию с различными ведомствами, работая с прокуратурой и аппаратом уполномоченного по правам человека, которые и займутся составлением списка. Надеемся, что сможем начать на следующей неделе", - цитирует Ольгин сайт телеканала Globovision.

По словам министра, таким образом власти надеются помочь венесуэльцам с получением разрешения на временное пребывание, которое позволит им легально работать и иметь доступ к медицинскому обслуживанию. В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. граждан Венесуэлы.

В минувшее воскресенье из страны депортировали 102 нелегальных мигранта из Боливарианской Республики. Они были задержаны в колумбийском городе Араука, столице одноименного департамента. Задержание произвели члены специальной межведомственной группы. Решение о ее создании ранее в этом месяце принял президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

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