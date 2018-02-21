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Экс-президент Бразилии обжаловал обвинительный приговор по делу о коррупции

Международная панорама
21 февраля, 1:45 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, февраля. /ТАСС

В заявлении защиты Лулы да Силвы говорится, что "в судебном решении имеется 38 опущений в том, что касается содержащихся в процессе и упомянутых защитой элементов"

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Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обжаловал во вторник обвинительный приговор, который суд вынес в его отношении по делу о коррупции. Об этом говорится в распространенном сообщении защиты экс-главы государства.

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"Содержание апелляции показывает, что в судебном решении имеется 38 опущений в том, что касается содержащихся в процессе и упомянутых защитой элементов. Также продемонстрировано наличие 16 противоречий между употребляемыми терминами и 5 неясностей, то есть моментов, которые затрудняют понимание приговора. Защита обращается с просьбой о том, чтобы исправление этих опущений, противоречий и неясностей изменило вердикт, вынесенный 24 января, и привело к аннулированию всего судебного процесса или признанию невиновности Лулы [да Силвы]", - отмечено в заявлении за подписью восьми адвокатов, представляющих интересы экс-президента.

Речь идет о последней апелляции, которую защита Лулы да Силвы может подать в суд второй инстанции. Если она будет отвергнута, дело экс-президента будет возвращено в суд первой инстанции, который может выдать ордер на арест подсудимого. В этом случае Лула да Силва станет первым бывшим бразильским лидером, оказавшимся за решеткой. Рассмотрение этой апелляции может занять неограниченное количество времени.

24 января Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Стоит отметить, что президентом, который подписал соответствующий законопроект в 2010 году, был именно Лула да Силва.

Экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре этого года. Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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