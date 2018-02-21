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Пентагон: США передадут Саудовской Аравии заключенного из Гуантанамо впервые при Трампе

Международная панорама
21 февраля, 1:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, февраля. /ТАСС

В военном ведомстве выразили надежду, что передача Ахмеда Мухаммеда Ахмеда Хазы ад-Дарби Эр-Рияду состоится в ближайшее время

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ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые при президенте Дональде Трампе "в ближайшее время" передадут Саудовской Аравии заключенного из спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представителя Пентагона капитана 1-го ранга ВМС США Сары Хиггинс.

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"Пентагон надеется, что передача" Ахмеда Мухаммеда Ахмеда Хазы ад-Дарби Саудовской Аравии "состоится в ближайшее время", отметила она.

Согласно достигнутому между узником спецтюрьмы и властями США соглашению о признании им своей вины, передача ад-Дарби "должна произойти после четырех лет пребывания" в Гуантанамо. "Сегодня прошло четыре года с момента заключения этого соглашения. Мы ожидаем гарантий от правительства Саудовской Аравии для продвижения в процессе его передачи", - подчеркнула представитель американского оборонного ведомства.

"Ад-Дарби останется в Гуантанамо, пока не будут завершены все процедуры в рамках передачи. К настоящему моменту ад-Дарби выполнял все условия соглашения", - подчеркнула Хиггинс.

О тюрьме

Трамп в конце января во время выступления с посланием "О положении страны" заявил, что решил отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии этой спецтюрьмы. Действующий американский лидер подчеркнул, что террористов нужно уничтожать, а "при необходимости задерживать и допрашивать".

Спецтюрьма была создана в 2002 году при администрации президента Джорджа Буша - младшего для захваченных американцами в ходе войн в Афганистане и Ираке, а также при антитеррористических операциях в других странах против боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), их сообщников и тех, кого подозревают в причастности к терроризму. Сейчас в Гуантанамо содержится 41 узник. С 2008 года туда никого не доставляли.

Всего через эту тюрьму прошли свыше 775 человек. Их всех причисляли к "вражеским комбатантам", на которых, по убеждению Вашингтона, не распространяются женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными. Они оказались в правовом вакууме: годами им не предъявляли обвинений.

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