Расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях выявило серьезные нарушения

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Серьезные нарушения выявлены по итогам расследования причин ложной тревоги, объявленной в штате Гавайи в прошлом месяце из-за якобы приближающейся баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

13 января ложное оповещение о приближающейся к Гавайским островам ракете породило в штате панику. Властям понадобилось 38 минут, чтобы распространить оповещение о том, что тревога была ложной. Как впоследствии выяснилось, в произошедшем был виноват сотрудник службы ЧС, который во время пересменки неверно понял сообщение об учебной тревоге и принял ее за настоящую, разослав оповещение.

Как отмечается в докладе, подготовленном по итогам внутреннего расследования гавайским оборонным департаментом, в который входит служба ЧС, некоторые его сотрудники не были в достаточной степени обучены и не всегда действовали под присмотром руководства. Работники не всегда следовали необходимым протоколам и процедурам и даже после нарушений продолжали служить в ведомстве.

Учебные тревоги проводились властями без наличия четкого плана действий на случай появления реальной ракетной угрозы, отмечается в докладе. В нем говорится, что жители Гавайев не были в достаточной мере ознакомлены с тем, какие действия им необходимо предпринять в случае потенциального приближения ракеты и где искать убежища. Также не было проработано взаимодействие между чрезвычайными службами и другими профильными ведомствами различных округов штата. Не была разработана и система отмены оповещения, из-за чего в январе гавайцы на протяжении почти 40 минут считали, что угроза ракетного удара реальна.

После инцидента с ложной тревогой губернатор штата Дэвид Иге принес извинения за случившееся. Виновник произошедшего был впоследствии уволен. Власти Гавайев после этого внесли изменения в правила оповещения жителей о ЧС. Активация и проверка уведомлений о приближающихся ракетах теперь осуществляется двумя сотрудниками, а в случае ошибки оповещение может быть отменено за нескольких секунд.