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Генсек ООН призвал РФ, Иран и Турцию добиться прекращения огня в Восточной Гуте

Международная панорама
21 февраля, 3:25 UTC+3 ООН ООН 21, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш напомнил, что этот район участвует в соглашении о деэскалации, заключенном в Астане, и призвал все стороны соблюдать свои обязательства

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил тревогу в связи с обострением ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где, по поступающим сообщениям, за последние два дня в результате авиаударов и обстрелов были убиты более 100 человек. Глава всемирной организации призвал Россию, Иран и Турцию добиться прекращения огня в этом районе, включенном в список безопасных зон в соответствии с соглашением, подписанным в мае прошлого года.

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"Восточная Гута участвует в соглашении о деэскалации, заключенном в Астане. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, в особенности гарантам астанинских соглашений, об их обязательствах в этой связи", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, почти 400 тысяч человек, проживающих в Восточной Гуте, подвергаются авиаударам и обстрелам с земли. "В результате осады этого района сирийскими правительственными войсками люди вынуждены жить в экстремальных условиях, в том числе недостаточно питаясь. Также есть сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 13 детей. Пять больниц и медицинских клиник подверглись авиаударам, более 700 человек требуют срочной эвакуации по медицинским соображениям", - отметил представитель генсека.

Он напомнил, что ООН неоднократно подчеркивала необходимость введения в Восточной Гуте режима тишины, который бы позволил доставить туда гуманитарную помощь, а также эвакуировать больных и раненых. По его словам, генсек призывает всех игроков "обеспечить уважение базовых принципов международного гуманитарного права, в том числе гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ, медицинскую эвакуацию без каких-либо условий, а также защитить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.

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Гутерриш, Антониу
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