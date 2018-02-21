Разведка США заявила, что сотрудничает со спецслужбами РФ для защиты жизней американцев

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сотрудничают с российскими спецслужбами с целью обеспечить безопасность своих граждан, однако считают, что Россия "остается противником во многих областях". Об этом говорится в письме директора национальной разведки США Дэниела Коутса, направленном на имя лидера демократов в Сенате Конгресса США Чарльза Шумера. Выдержки из документа приводит во вторник портал Yahoo News.

Это послание было написано в связи с критическими заявлениями законодателя о недавних встречах глав разведслужб США и РФ. Сенатор, в частности, выразил обеспокоенность визитом в США главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Кроме того, как сообщили СМИ, Соединенные Штаты посетили глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов.

Коутс подчеркнул, что "американское разведсообщество поддерживает связь с российской разведкой в сфере борьбы с терроризмом с целью обеспечить безопасность американских граждан по всему миру". "Но будьте уверены, что я и все разведсообщество США в полной мере признаем, что Россия по-прежнему является противником во многих областях, включая проводимую ей кампанию по оказанию влияния, которая стремится посеять раздор и подорвать веру в демократические институты", - пишет глава нацразведки.

"Мы никогда не стесняемся обсуждать разногласия во время этих встреч. И я заверяю вас, что наши российские коллеги в полной мере осведомлены о наших взглядах на их неподобающую деятельность во время [американских] выборов 2016 года", - отметил Коутс.

В начале февраля директор ЦРУ Майкл Помпео также выступил в защиту проведения встреч между главами российских и американских спецслужб. Он подчеркнул, что жизни американцев окажутся под угрозой, если ЦРУ будет игнорировать совместную работу с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

Шумер ранее направил письмо на имя Коутса, в котором попросил рассказать о прошедшем визите Нарышкина, в частности, ставился ли перед ним вопрос о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Кроме того, законодатель обращал внимание на тот факт, что в отношении главы СВР ранее были введены санкции.