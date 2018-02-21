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США подтвердили информацию об отмене запланированной встречи Пенса с сестрой Ким Чен Ына

Международная панорама
21 февраля, 5:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, февраля. /ТАСС

Американская сторона отметила, что "вице-президент был готов воспользоваться этой возможностью, чтобы объяснить КНДР необходимость отказаться от своих противоправных ядерных и ракетных программ"

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© Константин Кижель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Аппарат вице-президента США Майкла Пенса и Госдепартамент подтвердили информацию СМИ о том, что Пхеньян отменил запланированную встречу политика с родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, а также с формальным главой государства Ким Ён Намом. Соответствующие письменные заявления начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт и главы аппарата сотрудников вице-президента Ника Айерса были распространены во вторник.

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"Во время недавнего визита вице-президента в Южную Корею, целью которого было продемонстрировать решимость союзников и поддержать американских спортсменов, появилась возможность провести краткую встречу с руководством северокорейской делегации. Вице-президент был готов воспользоваться этой возможностью, чтобы объяснить необходимость Северной Кореи отказаться от своих противоправных ядерных и ракетных программ", - отметила Науэрт.

По ее словам, "в последний момент официальные лица КНДР решили не идти на встречу". "Мы сожалеем об их отказе воспользоваться этой возможностью. Мы не будем извиняться за американские ценности, за привлечение внимания к нарушениям прав человека или за скорбь в связи с несправедливой кончиной молодого американца", - подчеркнула дипломат. Речь идет об Отто Вомбиере - американском студенте, который в ходе туристической поездки в КНДР пытался украсть пропагандистский транспарант, был арестован и затем в состоянии комы отправлен в США, где умер спустя несколько дней.

Представитель внешнеполитического ведомства указала, что США "не допустят, чтобы участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх скрыло истинную природу режима и необходимость того, чтобы мир оставался единым перед лицом его противоправных оружейных программ". "Кампания по оказанию максимального давления, усиливающая дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи, будет продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не согласится на заслуживающие доверия переговоры о пути продвижения вперед в деле денуклеаризации Корейского полуострова", - заключила она.

По мнению Айерса, Пхеньян "решительно предпочел бы, чтобы вице-президент не использовал мировую арену для <...> сильного союза США с теми, кто привержен кампании по оказанию максимального давления" на КНДР. "Эта администрация будет стоять на пути желания Ким [Чен Ына] реабилитировать свой кровавый режим милыми фотосессиями для журналистов на Олимпийских играх", - говорится в его заявлении.

Несостоявшиеся консультации

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Во вторник газета Washington Post и телекомпания CNN сообщили, что Пенс должен был встретиться в Сеуле 10 февраля с Ким Ё Чжон и Ким Ён Намом, но консультации в последний момент были отменены северокорейской стороной из-за высказываний политика. Вице-президент, как отмечают СМИ, планировал донести до представителей КНДР "жесткую позицию" США и при этом не должен был начинать непосредственно широкомасштабный переговорный процесс между двумя странами. Представители обеих государств начали готовиться ко встрече за две недели до ее возможного начала.

Ранее Пенс в интервью газете Washington Post заявил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и одновременно с этим взаимодействие".

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Персоны
Ким Чен Ын Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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