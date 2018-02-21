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В Японии требуют приостановить полеты американских F-16 на фоне очередного инцидента

Международная панорама
21 февраля, 5:43 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, февраля. /ТАСС

Ранее стала известно, что загоревшийся в воздухе истребитель сбросил два топливных бака в местное озеро

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ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Мэр японского города Тохоку (префектура Аомори) потребовал от американского военного командования приостановить полеты F-16 ВВС США после очередного инцидента, в ходе которого загоревшийся в воздухе истребитель сбросил два топливных бака в местное озеро. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующее требование было передано американской стороне.

Ранее во вторник стало известно, что у самолета американских ВВС F-16, приписанного к авиабазе Мисава (префектура Аомори), в воздухе загорелся один из двигателей. Согласно инструкции, пилот был вынужден сбросить два топливных бака, которые упали в озеро.

В водоеме в это время вели промысел ракушек пять-шесть местных рыбацких судов. По их словам, один из баков упал примерно в 400 метрах от них. При этом поднялся столб воды высотой до 15 метров. Пострадавших не было, однако полиция выясняет масштабы экологического ущерба.

Общественное внимание в Японии приковано к заметно участившимся в последнее время инцидентам с американской военной техникой на территории страны. В 2017 году в Японии было отмечено 25 инцидентов и технических проблем, связанных с ВВС США. Их число более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Премьер-министр Синдзо Абэ уже пообещал, что потребует от США усиления мер технической безопасности американской техники, дислоцированной на японской территории с целью предотвращения связанных с ней инцидентов.

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