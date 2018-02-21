Генсек кабмина Японии официально объявил Осаку местом проведения саммита G20 в 2019 году

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии официально объявило Осаку городом проведения саммита G20 в 2019 году. Соответствующее заявление сделал в среду генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"После анализа всей необходимой информации было принято решение провести саммит G20 в Осаке", - подчеркнул он. В то же время он отметил, что места проведения остальных мероприятий G20 на данный момент не определены.

Ранее во вторник местные СМИ также сообщили, что в качестве площадки для проведения встречи министров финансов и глав Центробанков G20 рассматривается город Фукуока на юго-западе страны.