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Сенат Бразилии одобрил указ о передаче армии контроля над безопасностью в Рио-де-Жанейро

Международная панорама
21 февраля, 6:36 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, февраля. /ТАСС

Предусмотренные указом меры будут действовать до 31 декабря 2018 года

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии одобрил в ночь на среду президентский указ о передаче армии контроля за безопасностью в штате Рио-де-Жанейро. По итогам голосования, которое транслировалось в прямом эфире государственного телевидения, инициативу поддержали 55 из 69 присутствовавших на заседании парламентариев.

Только 13 сенаторов проголосовали против, один воздержался. В понедельник инициатива уже была одобрена на голосовании нижней палаты 340 голосами против 72. Теперь в ближайшие часы принятый документ будет опубликован в официальном издании федерального правительства Бразилии. Предусмотренные указом меры будут действовать до 31 декабря этого года.

16 февраля президент Бразилии Мишел Темер подписал указ о передаче армии контроля над силами правопорядка штата Рио-де-Жанейро на фоне всплеска насилия, вызванного противостоянием между местными бандами наркоторговцев. Подобная чрезвычайная мера была принята властями южноамериканской страны впервые после свержения военной диктатуры в середине 1980-х годов. Ответственным за операцию был назначен генерал Уалтер Соуза Брага, который отвечал за обеспечение порядка во время XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.

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