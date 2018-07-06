Зачем кубинские революционеры похитили чемпиона "Формулы-1"

В мире автогонок нет более легендарного имени, чем Хуан Мануэль Фанхио. С его именем связаны не только многочисленные спортивные рекорды, но и один политический курьез. В 1958 году аргентинского автогонщика похитила группа революционеров из "Движения 26 июля" под руководством Фиделя Кастро. Сделано это было с единственной целью — привлечь внимание мировой общественности к борьбе кубинского народа с проамериканским режимом диктатора Фульхенсио Батисты.

"Формула" Батисты

В конце 1950-х годов Батиста пытался всеми силами доказать миру, что ситуация на Кубе была под полным контролем, несмотря на партизанскую войну, которую вел на востоке страны Фидель Кастро. Проведение престижных автогонок должно было послужить этой цели, а также привлечь на остров богатых туристов. В феврале 1957 года на Кубе впервые состоялся Гран-при "Формулы-1". Как и последующие два гаванских этапа, он был незачетным.

Развернуть Хуан Мануэль Фанхио получает трофей от президента Кубы Фульхенсио Батисты, 1957 год © AP Photo Хуан Мануэль Фанхио получает трофей от президента Кубы Фульхенсио Батисты, 1957 год © AP Photo

Победу в гонке одержал Фанхио. В следующем году он вновь приехал в Гавану, чтобы защитить чемпионский титул. Однако у революционеров были другие планы.

Члены подпольной ячейки "Движения 26 июля" знали, что гонщик остановился в гаванском отеле "Линкольн" в номере 810, из которого открывался прекрасный вид на океан и Старый город.

"Простите, Хуан, но вам придется пойти со мной", — услышал Фанхио, беседовавший со своими механиками в холле гостиницы. Приставив пистолет к спине чемпиона, один из членов "Движения 26 июля" вывел его на улицу и посадил в ожидавший у входа черный Plymouth.

Фанхио поначалу подумал, что кто-то, должно быть, его разыгрывает. Похитители не завязали ему глаза, так что он мог видеть, куда его везут. Революционеры спрятали 46-летнего гонщика в одном из домов в аристократическом районе Ведадо, принесли извинения и объяснили, что цель похищения — привлечь внимание всего мира к борьбе "Движения 26 июля". Хозяйка дома приготовила Фанхио хороший ужин, а некоторые из похитителей даже попросили у него автограф.

На поиски чемпиона были брошены несколько тысяч человек — весь личный состав городской полиции. Все выезды из Гаваны были перекрыты. Руководил операцией сам Батиста, однако найти знаменитого гонщика так и не удалось.

"Не волнуйтесь, его жизнь вне опасности"

Спустя несколько часов после похищения чемпиона революционеры позвонили в редакции информационных агентств. "Говорит "Движение 26 июля". Мы похитили Фанхио. Не волнуйтесь, его жизнь вне опасности. Мы продолжим вас информировать", — заявили члены движения.

Развернуть Хуан Мануэль Фанхио во время интервью после похищения, 1958 год © AP Photo/Harold Valentine Хуан Мануэль Фанхио во время интервью после похищения, 1958 год © AP Photo/Harold Valentine

Новость об исчезновении Фанхио разместили на первых страницах главные газеты Америки и Европы. Цель была достигнута: о "Движении 26 июля", названном так в память о штурме повстанцами в 1953 году казарм Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, узнал весь мир.

Изначально похитить Фанхио планировалось в 1957 году, во время первого Гран-при Кубы, однако из-за нехватки времени на подготовку и организационных трудностей акцию решено было перенести. За год "Движение 26 июля" набрало силу: диверсионные акты происходили практически ежедневно. Так, за сутки до похищения гонщика группа революционеров совершила нападение на Национальный банк Кубы, устроив там поджог.

Возвращение чемпиона

Гран-при, несмотря на исчезновение главной звезды, решили по приказу Батисты не отменять. Ралли, проходившее на знаменитой гаванской набережной Малекон, показывали по телевизору. Похитители предложили Фанхио посмотреть соревнования, но он отказался.

Развернуть Старт Гран-при "Формулы-1", 1958 год © AP Photo/Harold Valentine Старт Гран-при "Формулы-1", 1958 год © AP Photo/Harold Valentine

После завершения гонки перед похитителями встал вопрос о том, как освободить аргентинца. Революционеры опасались, что люди Батисты могут убить его и обвинить в этом руководителей "Движения 26 июля", попытавшись таким образом дискредитировать их в глазах народа и мировой общественности.

Похитители решили оставить Фанхио в одной из церквей, однако гонщик попросил их передать его аргентинскому послу на Кубе. В итоге чемпиона отвезли к послу, который, к слову, приходился двоюродным братом легендарному латиноамериканскому революционеру Че Геваре. Дипломату передали письмо от руководителя операции Фаустино Переса, в котором соратник Кастро извинился перед народом Аргентины за доставленное беспокойство и сообщил, что единственной целью операции было свержение диктатуры Батисты.

Таким образом, через 27 часов после похищения Фанхио был благополучно передан аргентинским властям. Выступая перед журналистами в Гаване, чемпион мира рассказал, что похитители обращались с ним хорошо и он чувствовал себя у них не хуже, чем в отеле.

"Если, как заявляют повстанцы, они действовали с благородной целью, я готов это понять", — заявил Фанхио.

Репортеры не могли сдержать улыбку, когда он поведал, что имел "великолепные" беседы с представителями движения. Примечательно, что после освобождения чемпион никого из своих похитителей не выдал.

Похищенный остался доволен

Рассказывая впоследствии об этом эпизоде в своей жизни, Фанхио отмечал, что революционеры, вероятно, спасли ему жизнь. Дело в том, что во время тренировочного заезда у его болида Maserati 450S обнаружились технические проблемы. О них разговаривал гонщик со своими механиками в холле отеля "Линкольн", когда к нему подошли похитители.

Развернуть Подготовка к заезду, 1958 год © Bernard Cahier/Getty Images Подготовка к заезду, 1958 год © Bernard Cahier/Getty Images

Кроме того, во время самого Гран-при произошла страшная трагедия. На пятом круге автомобиль под управлением кубинского гонщика вылетел с трассы в 25 метрах от посольства США и врезался в толпу зрителей: шесть человек погибли, около 40 получили ранения. После аварии ралли было остановлено.

Происшествие в Гаване послужило росту популярности Фанхио. Из Гаваны он полетел на несколько дней на отдых в Майами, где мэр в знак уважения вручил ему ключи от города. Затем гонщика пригласили в Нью-Йорк на съемки самой популярной в то время телепрограммы — "Шоу Эда Салливана".

"Я был пятикратным чемпионом мира, однако именно похищение на Кубе сделало меня популярным в США", — говорил с иронией Фанхио.

Похитители, ставшие друзьями

"Когда революция восторжествует, вы будете нашим почетным гостем", — сказал Фанхио Арнольд Родригес, один из участников "Движения 26 июля". Спустя полтора года, когда Фидель Кастро возглавил кубинское правительство, аргентинец получил обещанное приглашение. Однако приехать на Кубу он смог лишь спустя 20 лет.

В 1981 году Фанхио прилетел в качестве президента аргентинского представительства компании Mercedes-Benz, чтобы обсудить детали продажи кубинским властям нескольких грузовиков. Его встретил Фаустино Перес, руководивший операцией по его похищению, а затем занимавший важные посты в правительстве Кубы. Фидель Кастро прервал важное мероприятие, чтобы встретиться с Фанхио и лично принести ему извинения за произошедшее в 1958 году.

Чемпион продолжал общаться с похитившими его кубинцами еще долгие годы. По случаю 25-й годовщины своей встречи с членами "Движения 26 июля" он получил телеграмму с Кубы, в которой говорилось, что "тот эпизод послужил делу кубинского народа, который испытывает к вам большую симпатию". В день 80-летия Фанхио было доставлено письмо с поздравлениями, под которым стояла подпись: "Ваши друзья-похитители".

Развернуть Отель "Линкольн", из которого был похищен Хуан Мануэль Фанхио © Андрей Бекренев/ТАСС Отель "Линкольн", из которого был похищен Хуан Мануэль Фанхио © Андрей Бекренев/ТАСС

В настоящее время о событиях 60-летней давности напоминает бронзовая табличка у входа в отель "Линкольн". Надпись на ней гласит: "В ночь на 24 февраля 1958 года в этом месте был похищен диверсионной группой "Движения 26 июля" пятикратный чемпион мира по автогонкам Хуан Мануэль Фанхио. Это послужило серьезным пропагандистским ударом по батистовской тирании и важным стимулом для революционных сил".

В 1999 году аргентинские и кубинские кинематографисты сняли художественный фильм о похищении великого автогонщика под названием "Операция Фанхио" (Operacion Fangio).

Завершение карьеры

1958 год стал последним в карьере Фанхио. Финишировав четвертым на Гран-при во французском Реймсе, он вышел из болида со словами: "Ну вот и все", пожал руку механику и навсегда ушел из большого спорта.

В последующие годы Фанхио работал в различных автомобильных компаниях. Он умер в Буэнос-Айресе в 1995 году и был похоронен у себя на родине.

Рекорд Фанхио по числу завоеванных чемпионских титулов продержался 47 лет и был побит лишь в 2003 году Михаэлем Шумахером.

Гран-при Кубы в 1959 году не состоялся: в январе победила революция во главе с Фиделем Кастро, и новым властям было не до ралли. Автогонки вернулись на остров Свободы в 1960 году и прошли на территории военной базы Колумбия. Это был последний Гран-при Кубы: правительство Кастро сочло гонки слишком буржуазным мероприятием и отказалось от их проведения.

Андрей Бекренев