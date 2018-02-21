Эрдоган заявил о планах Турции производить беспилотные танки

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду о намерениях республики приступить к производству беспилотных танков. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Если бы оборонная промышленность Турции не производила собственные беспилотные летательные аппараты, то каждый сбитый в сирийском Африне БПЛА ставил был республику в сложное положение, - цитирует агентство слова президента. - Сейчас мы об этом не задумываемся, потому что у нас есть возможность заменять каждый сбитый беспилотник на новый. Мы обязаны сделать следующий шаг и научиться производить беспилотные танки".

В начале июля 2017 года президент Турции также заявил о планах Анкары построить собственный авианосец. По его словам, "республика должна стать одним из лидеров в мировом кораблестроении, а авианесущий крейсер не является далекой мечтой". Эрдоган также заявил, что "Турция должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году".