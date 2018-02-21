Источник: ЕС в марте примет стратегию по будущим отношениям с Лондоном после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен в марте принять стратегию по будущим отношениям с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии неформального саммита 27 стран сообщества по Brexit 23 февраля.

"[Глава Евросовета Дональд] Туск заявит [на саммите], что в марте у нас должен быть проект стратегии по будущим отношениям с Великобританией", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить парламенты ЕС и Великобритании. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно первоначальному плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.