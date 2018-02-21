Демонтаж памятника генералу Каролю Сверчевскому начался на юге Польши

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Памятник советскому и польскому государственному и военному деятелю, генерал-полковнику Красной армии и генералу брони Войска Польского Каролю Сверчевскому (1897-1947) начали демонтировать в местности Яблонки на юге Польши. Об этом сообщило в среду Польское агентство печати.

Демонтаж мемориала проводится на основании закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Демонтаж планируется завершить до 9 марта.

Фрагменты памятника, включая барельеф генерала, будут переданы Институту национальной памяти Польши. На месте, где генерал попал в засаду боевиков националистической Украинской повстанческой армии (УПА) и получил смертельное ранение, в память о чем был поставлен мемориал, местные власти планируют разбить дендрарий.