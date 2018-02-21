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ВВС США нанесли авиаудар по террористам в Сомали

Международная панорама
21 февраля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

В результате атаки уничтожены боевики "Аш-Шабаб"

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ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Американские ВВС 19 февраля уничтожили в Сомали трех террористов из группировки "Аш-Шабаб".

Об этом сообщила в среду пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"При координации действий с федеральным правительством Сомали, американские силы нанесли авиаудар по боевикам "Аш-Шабаб" 19 февраля в окрестностях города Джилиб в Сомали, уничтожив трех террористов", - говорится в распространенном заявлении. В нем подчеркивается, что жертв среди мирного населения нет. "Силы США продолжат применять разрешенные и должные средства для защиты американских граждан и устранения террористических угроз", - добавили в АФРИКОМ.

Как ранее отметило Африканское командование, Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в прошлом году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя АФРИКОМ Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев - армейских "зеленых беретов" и диверсантов ВМС "морских котиков". Им ставится задача вести "охоту" на главарей и боевиков группировки "Аш-Шабаб". В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств и США.

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