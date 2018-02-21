Немецкие "зеленые" потребовали от НАТО созвать экстренное заседание по Африну

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Немецкие "зеленые" потребовали созвать экстренное заседание НАТО на уровне постпредов по ситуации в Африне, где Турция проводит военную операцию. Об этом заявила в среду в Берлине сопредседатель этой оппозиционной партии Анналена Бербок.

"Ввиду военных действий со стороны Турции в Африне альянс НАТО должен рассмотреть положение дел и настоять на выводе войск", - приводит ее слова агентство DPA. Она указала на опасность того, что турецкие войска могут вступить в конфронтацию с силами, которые опосредованно поддерживают США, и тогда это будет означать нарушение устава НАТО.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что вооруженные силы страны рассчитывают окружить сирийский город Африн в рамках проведения операции "Оливковая ветвь".

МИД ФРГ призвал все стороны прекратить военные действия, поскольку военная конфронтация в регионе будет иметь непредсказуемые последствия.