Госдеп не приводит деталей по поводу ущерба для ОПК РФ от закона по ужесточению санкций

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент не приводит деталей относительно того, какие именно сделки с Россией удалось предотвратить американской администрации за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР. Такой ответ был дан корреспонденту ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

"Нам нечего добавить, помимо высказываний [руководителя пресс-службы Госдепартамента] Хезер Науэрт на вчерашнем [данном во вторник] брифинге", - заявила пресс-служба в ответ на соответствующий вопрос.

Американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд, сообщила во вторник Науэрт. По ее словам, "прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", что "можно считать успехом в части привлечения России к ответственности".