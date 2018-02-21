Порошенко начал давать показания в суде по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко начал в среду давать показания в киевском суде в качестве свидетеля по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича. На его личном присутствии на процессе давно настаивала защита экс-президента, и поначалу Порошенко дал согласие явиться на заседание и ответить на все вопросы.

Однако в итоге глава государства в суд не явился, и по ходатайству прокуратуры ему было разрешено участвовать в допросе по видеосвязи из здания Администрации президента.

Защита Януковича подготовила около 200 вопросов. Но в ходе видеодопроса судья опротестовал большинство из них, заявив, что они не касаются сути дела. Более того, не дождавшись истечения полутора часов, которые изначально были отведены на процедуру, судья прервал заседание и объявил, что Порошенко будет приглашен в качестве свидетеля дополнительно.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил возмущение действиями судьи, заявив, что почти все вопросы защиты были отклонены.

Тем не менее те заявления, которые Порошенко успел сделать, уже стали предметом анализа экспертов, заметивших неубедительность аргументов президента в части, касающейся законности отстранения Януковича от власти в феврале 2014 года. Так, отвечая на вопросы относительно принятия 22 февраля 2014 года Верховной радой постановления "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий" и назначения 23 февраля исполняющим обязанности президента спикера Александра Турчинова, Порошенко заявил, что эти решения не означали прекращения полномочий Януковича.

По его словам, в первом постановлении речь шла именно о самоустранении главы государства, поскольку его не было на рабочем месте и место его нахождения было неизвестно. Вместе с тем судья отклонил уточняющий вопрос адвоката о том, является ли недавнее отсутствие Порошенко в стране в связи с поездкой на Мальдивы самоустранением от обязанностей.

Все дальнейшие вопросы относительно законности отстранения Януковича от власти Порошенко неизменно переадресовывал в Конституционный суд. При этом он признал, что как депутат Верховной рады в феврале 2014 года лично голосовал за данные решения парламента, хотя сейчас уже не помнит точных дат. В конце допроса он еще раз повторил, что "возложение полномочий президента на Турчинова не прекращало полномочий Януковича".

"Постановочный спектакль"

Сердюк назвал заседание суда "постановочным спектаклем", который "режиссирует Генеральная прокуратура Украины". По его мнению, суд не имел законных оснований разрешать допрос Порошенко в режиме видеосвязи, тем более что это нарушало обещание, которое ранее дал президент.

"Я обращаюсь к прокурорам с просьбой не позорить президента и дать ему возможность выступить перед судом лично, - заявил он перед заседанием. - Есть слово президента, что он явится и что решил дать показания, и это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителями аппарата, и судом, который признал необходимость допроса этого свидетеля".

К тому же данное решение суда, как считает Сердюк, противоречит законодательству. "По уголовно-процессуальному кодексу Украины дистанционно можно допрашивать, если лица находятся в разных городах или есть основания, препятствующие личному участию, - сказал он. - Меры безопасности беспрецедентны, я таких мер никогда не видел, поэтому непонятно, что так испугало прокуроров, чтобы прятать своего свидетеля".

При этом, как обратил внимание Сердюк, подразделения силовиков были отозваны от здания суда еще до оглашения решения по поводу возможности допроса в режиме видеосвязи. По мнению адвоката, это может свидетельствовать о том, что "им уже наперед известно, какое решение примет суд".

По мнению защиты, своей неявкой президент продемонстрировал нежелание отвечать на неудобные вопросы. К тому же в ходе всего допроса сторона обвинения всячески помогала Порошенко уклоняться от них, подчеркнул Сердюк. "Суд и прокуроры пытались не дать возможность его допросить. Почти каждый наш вопрос судом снимался, наверное, свидетель не имел ответов на эти вопросы. Правоохранительная система бросилась помогать свидетелю", - отметил адвокат.

Он также выразил недовольство очень коротким временем, отведенным для допроса Порошенко, напомнив, что Янукович отвечал на вопросы суда в течение шести часов.

Беспрецедентные меры

Как передавал корреспондент ТАСС с места событий, вокруг здания суда были приняты чрезвычайные меры безопасности: на входе в помещение установлены рамки металлоискателей, по периметру стояли несколько автомобилей Национальной гвардии Украины и полиции, подъезд к зданию был перекрыт. Сотрудники правоохранительных органов проводили тщательную проверку документов журналистов и желающих посетить заседание.

Всех женщин во избежание провокаций проверяли на предмет принадлежности к движению Femen, что потребовало, как отмечают украинские СМИ, "принудительного раздевания девушек с целью обнаружения соответствующих надписей на теле". Глава Комитета Верховной рады по свободе слова Виктория Сюмар уже пообещала поднять вопрос о законности действий полиции в парламенте.

Самоустранился или отстранили?

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главы государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения обязанностей и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в это время еще находился на территории Украины и лишь после покинул ее в связи с возникновением угрозы личной безопасности.

Новые власти Украины долго искали возможности законодательно оформить свои действия. Лишь в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона на этот счет. Затем пришлось менять законодательство о судопроизводстве, чтобы возбудить против него заочное уголовное дело о госизмене. При этом новый президент Петр Порошенко подчеркивал важность именно судебного решения относительно лишения Януковича статуса президента. "Поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку", - говорил Порошенко в феврале 2017 года.

Сам экс-президент поначалу изъявил готовность сотрудничать со следствием и дать показания в режиме видеоконференции. Но летом 2017 года отказался от участия в процессе, заявив, что в ходе него вновь "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".