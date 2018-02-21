Из офиса украинского издания "Вести" неизвестные выбрасывают документы и технику

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестные в балаклавах в среду продолжили уничтожать документы, технику и другое оборудование редакции "Вести", которая находится на 32 этаже бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Об этом сообщила руководитель медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко.

"Со вчерашнего дня ребята режут на шредере все документы, выкидывают с 32 этажа мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт", - написала она на своей странице в Facebook. Семченко предполагает, что "титушки (собирательный термин наемников - прим.ТАСС) получили команду под ноль зачистить офис". Она выставила фото с остатками документов и мышку от компьютера, которая свисает с 32-го этажа. Мышка зацепилась и не упала вниз.

"Это не "мышь повесилась", это реальный вандализм с целью разгромить окончательно нашу редакцию. Вот вам лицо этой власти. Мелкие подлости, чтобы не дать нам потом работать в нашем офисе. Они думают что подобным образом могут помешать нам выполнять свой долг? Странные мелочные людишки", - написала Семченко.

Утром 8 февраля силовики заблокировали офис "Вестей" и не пустили на работу журналистов. Позже Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) призналось, что организовало утреннюю атаку на "Вести". В сообщении на своем сайте агентство прямо признает, что силовики действовали по их просьбе. Агентство также заявило, что в тот же день получило в управление все помещения на 31, 32 и 33 этажах бизнес- центра "Гулливер". Там, в частности, размещаются редакции газеты, сайта и радио "Вести".

Ранее сотрудники правоохранительных органов неоднократно проводили обыски в редакции газеты "Вести". В частности, после того, как это произошло в июле, "Вести" просили защиты у президента страны Петра Порошенко. После ноябрьских обысков адвокат Александр Дульский заявил, что своими действиями сотрудники прокуратуры и АРМА "выполняют чью-то политическую волю".

Формальным основанием обысков, считают в компании, становились вымыслы относительно собственников компании, несмотря на открытую информацию о прозрачной структуре собственности холдинга. По мнению сотрудников издания, представители власти на Украине готовы пожертвовать репутацией ради достижения своей целей - остановить работу медиахолдинга, журналисты которого часто публикуют материалы, разоблачающие коррупционные действия высокопоставленных чиновников.