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Социал-демократы решили вступить в чешскую правительственную коалицию с движением Бабиша

Международная панорама
21 февраля, 19:59 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 21, февраля. /ТАСС

При этом лидер ЧСДП Ян Гамачек выразил отрицательное отношение к тому, чтобы Бабиш занял пост премьера

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ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Чешской социал-демократической парии (ЧСДП) Ян Гамачек на состоявшейся в среду встрече с премьер-министром страны и лидером политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андреем Бабишем, которому президент Милош Земан поручил сформировать правительство республики, выразил предварительное согласие ЧСДП войти в состав кабинета министров. Об этом он сообщил журналистам в Праге.

"Переговоры с АНО о возможном сотрудничестве на правительственном уровне продолжатся на будущей неделе, - сказал Гамачек. - Мы [пока] не говорили о разделе министерских кресел, не обсуждали конкретные кандидатуры. Речь шла главным образом о [правительственной] программе".

Окончательное решение о возможном участии социал-демократов в будущем правительстве должно быть принято всеми членами ЧСДП. Для этого в апреле будет проведен общепартийный референдум. Тем не менее лидер социал-демократов выразил отрицательное отношение к тому, чтобы пост премьера в формируемом кабинете министров занял находящийся под следствием Андрей Бабиш.

Ранее чешский парламент отказал в доверии состоящему из выдвиженцев АНО действующему правительству Андрея Бабиша. Оппозиция, располагающая большинством в нижней палате законодательного органа, отказала в поддержке премьеру, которого полиция обвинила в злоупотреблениях с дотациями из фондов Евросоюза. Политик намерен доказать невиновность в суде.

В случае достижения ЧСДП и АНО соглашения о создании правительственной коалиции им придется заручиться поддержкой других партий. Эти политические силы располагают лишь 93 из 200 кресел в нижней палате высшего законодательного органа, которой предстоит выразить доверие новому кабинету министров. Социал-демократы предпочитают получить голоса коммунистов, фракция которых состоит из 15 депутатов.

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