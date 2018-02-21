Разведка Израиля помогла властям Австралии предотвратить теракт на борту самолета

ТАСС, 21 февраля. Военная разведка Израиля помогла властям Австралии предотвратить теракт, который группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) намеревалась осуществить на борту самолета летом прошлого года. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской армии.

"Подразделение 8200 [военной разведки] предоставило разведданные, которые привели к предотвращению воздушной атаки ИГ в 2017 году в Австралии", - приводит издание слова представителя израильской армии.

Летом 2017 года австралийская полиция задержала несколько человек, подозревавшихся в террористическом заговоре с целью уничтожения пассажирского самолета авиакомпании Etihad Airways, выполнявшего рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби.