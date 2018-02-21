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Разведка Израиля помогла властям Австралии предотвратить теракт на борту самолета

Международная панорама
21 февраля, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Летом 2017 года австралийская полиция задержала несколько человек, которых подозревали в заговоре с целью уничтожить самолет

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ТАСС, 21 февраля. Военная разведка Израиля помогла властям Австралии предотвратить теракт, который группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) намеревалась осуществить на борту самолета летом прошлого года. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской армии.

"Подразделение 8200 [военной разведки] предоставило разведданные, которые привели к предотвращению воздушной атаки ИГ в 2017 году в Австралии", - приводит издание слова представителя израильской армии.

Летом 2017 года австралийская полиция задержала несколько человек, подозревавшихся в террористическом заговоре с целью уничтожения пассажирского самолета авиакомпании Etihad Airways, выполнявшего рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби.

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