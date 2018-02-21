СМИ: свыше 400 сирийских бойцов размещены на позициях в районе Африн

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отряды народного ополчения, сражающиеся на стороне сирийской армии, заняли в среду боевые позиции в курдском районе Африн (65 км от Алеппо).

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на командование курдских "Сил народной самообороны" (СНС). По его данным, численность сирийских бойцов, направленных в Африн для отпора турецким войскам, - свыше 400 человек.

Во вторник сирийское агентство SANA сообщило, что воюющие на стороне сирийской армии ополченцы начали прибывать в Африн из Алеппо. Как отметило агентство, "ополченцы направлены в этот город для поддержки стойкости его жителей перед лицом агрессии со стороны турецкого режима".

В Анкаре негативно отреагировали на действия Дамаска. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын предупредил в среду о "серьезных последствиях" возможных попыток правительственных или проправительственных сил Сирии войти в Африн.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов на севере Сирии. По данным турецкого Генштаба, вооруженные силы сумели ликвидировать за месяц 1 тыс. 780 террористов, к которым в Анкаре относят бойцов СНС.