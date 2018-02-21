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Генпрокурор Венесуэлы сообщил, что ущерб от коррупции в стране составил $15 млрд

Международная панорама
21 февраля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

К настоящему времени задержаны 76 сотрудников государственной нефтегазовой компании PDVSA

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ТАСС, 21 февраля. Коррупция в нефтедобывающей отрасли Венесуэлы и отмывание денег нанесли стране многомиллиардный ущерб. Об этом сообщил в своем выступлении в среду Тарек Вильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики.

"Предполагается, что имущественный ущерб составил $15 млрд без учета контрактов с завышенной стоимостью в районе нефтеносного пояса реки Ориноко, которые распределялись без соблюдения необходимых процедур", - приводит высказывание Сааба Twitter Генпрокуратуры.

К настоящему времени, по данным ведомства, были задержаны 76 сотрудников государственной нефтегазовой компании PDVSA, из них 21 занимали высокие руководящие должности. Кроме того, еще порядка 20 человек были взяты под стражу по подозрению в отмывании денег за границей и махинациях с государственной системой обмена валюты.

В ходе чистки рядов в стратегической для страны отрасли в 2017 году были задержаны экс-президенты PDVSA и бывшие министры нефтяной промышленности Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес, а также группа руководителей Citgo - американского подразделения PDVSA. Кроме того, дело было открыто и в отношении Рафаэля Рамиреса. Он долгое время возглавлял нефтяную промышленность страны, до перехода на дипломатическую работу. В декабре 2017 года он объявил о своей отставке с поста постпреда в ООН, но в Венесуэлу не вернулся.

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