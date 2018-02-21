Горняки трех шахт Донбасса объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Шахтеры трех шахт государственного предприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили бессрочную голодовку, требуя погашения задолженности по зарплате.

Об этом в среду сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Работники трех шахт госпредприятия "Селидовуголь", а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым только что в помещении министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку", - написал он в Facebook.

По словам Волынца, шахтеры требуют погашения всей задолженности по заработной плате, а также выделения средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами шахты. "В случае невыполнения требований они "оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины", - подчеркнул глава профсоюза.

14 февраля шахтеры госпредприятия "Селидовуголь", требуя выплатить задолженность по зарплате, перекрывали две трассы стратегического значения и блокировали движение автотранспорта. Также горняки объявляли, что не будут спускаться к руднику.

Шахтеры Донбасса уже не в первый раз устраивают акции протеста в этом году. 15 января горняки "Селидовуголь" отказались подниматься на поверхность, пока не будет погашена задолженность по зарплате. Протесты с аналогичными требованиями прошли также на шахтах в Волынской области на западе Украины.