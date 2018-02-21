Глава МИД Италии возложил ответственность на Дамаск за насилие в Восточной Гуте

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано призвал режим Дамаска положить конец насилию в Восточной Гуте и обратился международным и региональным державам, главным образом астанинского формата по сирийскому урегулированию (России, Турции и Ирану) повлиять на "трагическую ситуацию". Об этом говорится в распространенном в среду официальном заявлении главы МИД.

"Мы считали, что уже все повидали в последние годы сирийского кризиса: применение химического оружия, страшные расправы, нарушение прав человека, но новости из Восточной Гуты, где режим Дамаска ведет бомбардировки, уничтожая гражданское население - женщин и детей, ужасны и погружают в новую трагедию страну. Присоединяюсь к призыву ООН немедленно прекратить осаду, открыть гуманитарные коридоры, обеспечить помощь населению", - сказал Альфано.

"Режим Дамаска ответственен за эти бесчеловечные акты насилия. Обращаюсь к международным и региональным державам, главным образом астанинского формата по сирийскому урегулированию (России, Турции и Ирану) положить конец этой трагедии", - добавил он.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник, что проверяет сообщения о том, что в Восточной Гуте атакам подверглись пять больниц. Сами бои в пригороде Дамаска ВОЗ оценивает, как одни из наиболее тяжелых за все время конфликта, указывая на масштабные разрушения инфраструктуры, включая медицинские объекты. В западных СМИ сообщается о погибших.