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Бабиш назвал коалиционное правительство АНО и ЧСДП единственным вариантом

Международная панорама
21 февраля, 20:38 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 21, февраля. /ТАСС

Политик отметил, что у него сложилось хорошее впечатление от прошедших переговоров с руководителями социал-демократов

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ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии и лидер победившего на октябрьских парламентских выборах в республике политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш доволен состоявшимися в среду переговорами с руководителями Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) о возможном создании правительственной коалиции. Об этом он заявил журналистам в Праге.

"У меня сложилось хорошее впечатление о [результатах] прошедших переговоров, - подчеркнул политик. - Правительственная коалиция АНО и ЧСДП - единственный вариант, который находится на столе".

Андрей Бабиш, которому президент республики Милош Земан поручил повторно сформировать правительство, напомнил, что социал-демократы, выразившие согласие вступить в правительственную коалицию с АНО, рассчитывают на поддержку коммунистов в нижней палате парламента. Эти три политических субъекта располагают там 108 из 200 депутатских кресел, что было бы достаточно для получения кабинетом министров доверия высшего законодательного органа.

Недавно чешский парламент отказал в доверии состоящему из выдвиженцев АНО действующему правительству Андрея Бабиша. Оппозиция, располагавшая большинством в его нижней палате, отвергла поддержку премьеру, которого полиция обвинила в злоупотреблениях с дотациями из фондов Евросоюза. Политик намерен доказать невиновность в суде.

Активную заинтересованность в скорейшем создании действенного правительства выражает Милош Земан. В среду он обсудил процесс его создания с лидером чешских коммунистов Войтехом Филипом. "Президент хотел бы, чтобы новый кабинет министров заручился парламентской поддержкой до летних каникул", - сказал он журналистам.

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