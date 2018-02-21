В ООН призвали облегчить гражданским лицам выход из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал немедленно прекратить бои в пригороде Дамаска Восточной Гуте, обеспечить возможность доставки туда гуманитарной помощи, облегчить эвакуацию больных и раненых, а также гражданских лиц, которые пожелают покинуть осажденный район. В распространенном в среду в Женеве заявлении он подчеркнул, что любое политическое соглашение, которое может быть достигнуто по Восточной Гуте, не должно привести к насильственному перемещению населения.

Верховный комиссар отметил, что он, как и другие высокопоставленные представители ООН, призывает к "немедленному прекращению боевых действий и подчеркивает необходимость предоставления немедленного гуманитарного доступа и быстрого облегчения эвакуации больных и раненых, а также гражданских лиц, желающих уйти". По его мнению, "любое политическое соглашение, касающееся Восточной Гуты, должно соответствовать международному праву в области прав человека и международному гуманитарному праву". "Не должно произойти насильственного перемещения гражданского населения в результате такого политического соглашения", - предупредил аль-Хусейн.

Верховный комиссар обратился к мировому сообществу с призывом обеспечить, чтобы виновные в нарушениях прав человека были привлечены к ответственности. По его мнению, многие их этих нарушений могут представлять собой военные преступления.

Согласно приведенным в заявлении данным, с 4 февраля, когда произошла эскалация боевых действий в Восточной Гуте, было убито 346 гражданских лиц и ранено 878. При этом утверждается, что большинство авиаударов были нанесены по жилым кварталам. В документе говорится, что наступление на Восточную Гуту, удерживаемую оппозицией, начали "сирийское правительство и его союзники".

Вместе с тем аль-Хусейн не обошел вниманием и обстрелы оппозицией жилых районов Дамаска. С 14 февраля Управление верховного комиссара ООН по правам человека "документально зафиксировало гибель 15 гражданских лиц и ранения 51 гражданского лица в результате, как сообщается, наземных ударов по этим районам".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.