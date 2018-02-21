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Эксперт ООН отверг утверждения о наличии гуманитарного кризиса в Венесуэле

Международная панорама
21 февраля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Альфред де Сайас заявил, что Венесуэле нужна "международная солидарность", чтобы справиться с трудностями

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ТАСС, 21 февраля. /ТАСС/. Венесуэла переживает трудные времена, однако нельзя говорить о том, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. Такое мнение высказал Альфред де Сайас, независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка, посетивший южноамериканскую страну, сообщило в среду Венесуэльское агентство новостей.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Конечно, [в Венесуэле] есть дефицит и проблемы с поставками товаров [первой необходимости], но тот, кто десятилетиями работал для ООН и знаком с ситуацией в странах Азии, Африки и некоторых странах Америки, знает, что ситуация в Венесуэле это не гуманитарный кризис", - сказал эксперт. Он прибыл в Боливарианскую Республику в конце ноября 2017 года и за это время встретился с 16 членами правительства, представителями оппозиции, а также ознакомился с ходом реализации социальных программ.

По словам де Сайаса, Венесуэла столкнулась с "финансовой блокадой", и ей "нужна международная солидарность", чтобы справиться с существующими трудностями.

Социально-экономический кризис последних лет в Венесуэле сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

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