Экс-помощник Сешнса отрицает, что ушла в отставку из-за нежелания курировать дело РФ

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Решение Рэйчел Брэнд уйти в отставку с поста помощника генпрокурора США (третья по значимости должность в иерархии министерства юстиции) не обусловлено ее нежеланием курировать расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы. Об этом Брэнд заявила в опубликованном в среду интервью телеканалу Fox News.

"Все, кто меня знает, понимают, что такая версия не имеет ничего общего с моим уходом", - подчеркнула она. Как пояснила Брэнд, она не предполагала, что ей предложат курировать расследование по вмешательству в выборы в США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. "У меня никогда не было оснований считать, что мне достанется расследование Мюллера. Но даже если бы было иначе, то это не имело бы никакого отношения к моему решению уйти из министерства", - указала она.

Брэнд было предложено стать исполнительным вице-президентом компании Walmart. "Такую должность предлагают не чаще одного раза в жизни. Подобное может случиться не очень кстати, однако такой возможностью надо пользоваться", - пояснила она.

О предстоящей отставке помощника генпрокурора США сообщила ранее телекомпания NBC. По данным ее источников, 44-летняя Брэнд опасалась, что в свете непрекращающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, тот может уйти со своей должности. Он курирует расследование в отношении РФ, которое проводит аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Отставка или увольнение заместителя генпрокурора означали бы, что непосредственным начальником Мюллера пришлось бы стать именно Брэнд как третьему человеку в минюсте США.

Расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в США (помимо аппарата спецпрокурора) проводят ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.