Трамп заявил, что готов рассмотреть предложение предоставить оружие учителям

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов рассмотреть предложение предоставить оружие прошедшим спецподготовку преподавателям с целью предотвратить трагедии, аналогичные той, что произошла на прошлой неделе во Флориде. Американский лидер выступил с таким заявлением в Белом доме на встрече с преподавателями, представителями ряда общественных организаций, группой старшеклассников, в том числе из школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", где произошла кровавая бойня. Они обсуждают вопросы укрепления безопасности в школах.

"Если есть учителя, которые умеют стрелять из огнестрельного оружия, они смогут очень быстро <...> положить конец нападению <...> И мы собираемся рассмотреть эту идею самым решительным образом", - отметил американский лидер.

Он также высказался против окружающих школу зон, где запрещено носить оружие. Глава государства считает, что такого рода территории привлекают маньяков.

"Они все трусы и думают: "А давайте пойдем и нападем, потому что в нас стрелять не будут, - считает Трамп. - Если бы эти трусы знали, что в школе есть вооруженные люди, они бы не попытались попасть в нее".

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз. Ранее он был исключен за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, и имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.