Глава МИД Франции 27 февраля направится в Москву для встречи с Лавровым

ТАСС, 22 февраля. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан планирует 27 февраля посетить Москву для обсуждения ситуации в Сирии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в среду сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Жан-Ив Ле Дриан 27 февраля направится в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

Во вторник МИД РФ сообщил, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Франции в Москве прорабатываются.

Ранее Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции, заявил, что в ближайшие дни отправится в Москву и Тегеран, "так как необходимо срочно обсудить ситуацию в Сирии".