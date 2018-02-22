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Глава МИД Франции 27 февраля направится в Москву для встречи с Лавровым

Международная панорама
22 февраля, 2:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Планируется, что стороны обсудят ситуацию в Сирии

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ТАСС, 22 февраля. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан планирует 27 февраля посетить Москву для обсуждения ситуации в Сирии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в среду сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Жан-Ив Ле Дриан 27 февраля направится в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.

Во вторник МИД РФ сообщил, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Франции в Москве прорабатываются.

Ранее Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции, заявил, что в ближайшие дни отправится в Москву и Тегеран, "так как необходимо срочно обсудить ситуацию в Сирии".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
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