Помощникам шерифа в округе Броуард во Флориде разрешено иметь оружие на территории школ

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Помощники шерифа в округе Броуард (штат Флорида), где в минувшую среду в результате бойни в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" были убиты 17 человек, получили в среду разрешение иметь оружие на школьной территории. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на распоряжение местного шерифа Скотта Исраэла.

По его словам, огнестрельное оружие будет храниться в запертых патрульных машинах. Шериф подчеркнул, что его решение вооружить своих помощников во время патрулирования территорий школ получило одобрение со стороны руководства школьного округа.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась в минувшую среду после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. На территории школы в это время находился вооруженный охранник, однако он не открывал огня по нападавшему и его роль в разыгравшейся трагедии, по данным агентства АР, до сих пор неясна.