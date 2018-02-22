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AFP: США предупредили страны о санкциях в случае заключения крупных сделок с ВС РФ

Международная панорама
22 февраля, 3:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, февраля. /ТАСС

Такие предостережения касаются Турции, которая получит от России зенитно-ракетные системы С-400

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© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили правительства других стран о возможности введения против них санкций в случае заключения с Вооруженными силами России "крупных сделок". Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

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Как пишет AFP, такого рода предостережения касаются Турции, которая получит от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400. "Некоторые крупные страны", по словам представителей вашингтонской администрации, пересматривают свои решения о закупке российского оружия после американских предупреждений.

По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд. "Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", что, как она полагает, "можно считать успехом в части привлечения России к ответственности".

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Анкара обсуждали последствия приобретения республикой С-400 у Москвы.

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В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России С-400. Количество поставляемых ЗРК официально не уточнялось.

2 августа прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Эрдоган, Реджеп Тайип
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