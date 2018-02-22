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AFP: США создали рабочую группу по предотвращению вмешательства в выборы в Конгресс

Международная панорама
22 февраля, 3:53 дата обновления: 22 февраля, 5:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, февраля. /ТАСС

Также власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с приписываемым ей вмешательством в американские выборы в 2016 году

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ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США создали "рабочую группу" по предотвращению потенциального вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

Они также рассказали, что американские власти в настоящее время рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с приписываемым ей вмешательством в американские выборы в 2016 году. "Мы много работаем [по этому направлению], мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности," - приводит агентство слова одного из представителей властей США. В Белом доме, Госдепартаменте и минфине США ТАСС пока не прокомментировали данную информацию.

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Один из представителей исполнительной власти подчеркнул усилия администрации по работе над санкциями "с минимальной оглаской", отмечает AFP. Он заявил о необходимости избегать утечек в СМИ, которые могли бы позволить конкретным физическим или юридическим лицам переводить свои средства на новые банковские счета или принимать другие меры для смягчения последствий ограничений.

"Процесс [работы над введением] санкций длительный. Он напряженный <...>, но когда есть доказательства и готовность с нашей стороны, то мы продолжаем вводить санкции", - приводит в свою очередь агентство Reuters слова представителя администрации.

Ответные меры в связи с кибератакой NotPetya

На прошлой неделе Белый дом выступил с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 года якобы организовали кибератаку NotPetya, которая затронула Европу, Азию, Западное полушарие и привела к потере миллиардов долларов. Представители исполнительной власти, как отмечает Reuters, рассказали в среду, что работают над ответными мерами в отношении Москвы, которые "несомненно" будут приняты в связи с данным заявлением.

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию так называемого кремлевского списка, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, превышающим, по данным американских источников, $1 млрд. Минфин тогда подчеркнул, что список не является санкционным и никакие ограничения в отношении его фигурантов не предусмотрены.

Обнародование "кремлевского списка" стало частью процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа прошлого года, предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Трамп категорически возражал против выработки этого нормативно-правового акта, но Конгресс принял документ подавляющим большинством голосов и легко преодолел бы президентское вето в случае применения последнего.

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