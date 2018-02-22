Политик из США заявил, что КНДР разрабатывает ядерное оружие для захвата Республики Корея

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. КНДР разрабатывает ядерное оружие, чтобы захватить Республику Корея. Как сообщает в четверг телеканал KBS, такое заявление сделал бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Джон Болтон.

"Северная Корея развивает ядерную программу не только для самообороны. Они все еще хотят объединить Корейский полуостров под своим контролем", - цитирует Болтона телеканал. "Долгосрочная безопасность Южной Кореи будет подорвана, если Север сможет получить ядерное оружие со средствами доставки", - добавил политик.

Бывший полпред подразумевает, что КНДР, имеющая на вооружении ядерные боеголовки, способные достичь континентальной части США, может безнаказанно начать вторжение в Республику Корея, поскольку в этом случае не будет опасаться контратаки с американской стороны.

Как пояснил приглашенный телеканалом эксперт в области безопасности Ким Ён Сик, в случае начала Пхеньяном боевых действий руководству США придется выбирать между поддержкой своего союзника и возможностью получить ядерный удар по Вашингтону или другим крупным городам. "Не уверен, что выбор будет сделан в пользу Сеула", - заметил он.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В сентябре 2017 года Пхеньян испытал компактную термоядерную боеголовку.