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Заседание СБ ООН по ситуации в Сирии назначено на 20:00 мск

Международная панорама
22 февраля, 5:49 UTC+3 ООН ООН 22, февраля. /ТАСС

Ранее РФ запросила проведение экстренного заседания для обсуждения ухудшающейся гуманитарной обстановки в Восточной Гуте

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ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в четверг открытое заседание по ситуации в Сирии. Согласно программе работы, опубликованной на официальном сайте Совбеза, встреча начнется в 12:00 по нью-йоркскому времени (20:00 мск).

В среду Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН для обсуждения ухудшающейся гуманитарной обстановки в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, встреча позволит членам Совбеза "представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

Как сообщил ТАСС источник в ООН, в среду вечером Кувейт и Швеция официально внесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в поддержку 30-дневного прекращения огня на всей территории Сирии. Согласно документу, перемирие не распространяется на операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Документ также содержит требование к сторонам конфликта о содействии в доставке гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы и проведении эвакуации раненых. Ранее постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг заявил, что проект резолюции может быть вынесен на рассмотрение уже в четверг.

Постпред США Никки Хейли объявила о готовности страны поддержать документ, в то время как постпред РФ Василий Небензя высказался за принятие текста, который был бы реализуем. По его словам, для установления режима прекращения огня необходимо пройти "долгий и сложный процесс".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
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