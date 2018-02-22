Конституционная ассамблея Венесуэлы обсудит проведение "мегавыборов" на следующей неделе

ТАСС, 22 февраля. Проведение выборов в законодательные органы власти всех уровней будет обсуждаться в Конституционной ассамблее (КА) Венесуэлы на следующей неделе. Об этом заявил в среду член КА Дьосдадо Кабельо, сообщило Венесуэльское агентство новостей (AVN).

"Мы полагаем, что ради мира в стране, и в той ситуации, в которой оказалась законодательная власть, мы официально предложим провести выборы в законодательные органы власти вместе с президентскими", - сказал Кабельо. Политик занимает пост первого заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы. Именно он ранее на этой неделе предложил организовать досрочные парламентские выборы в один день с президентскими, 22 апреля. В среду эту инициативу поддержал глава государства Николас Мадуро.

Председатель КА Дельси Родригес сообщила, что получила предложение главы государства о досрочных выборах. Она отметила, что Мадуро что может рассчитывать на этот орган, чтобы "укрепить демократию" в стране.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы находится под контролем оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ). Законодательный орган начал работу в январе 2016 года, срок его полномочий составляет пять лет. Представители оппозиции отреагировали на инициативу Мадуро о "мегавыборах" крайне отрицательно.

Глава государства объявил, что голосование пройдет "с БДЕ или без БДЕ", если решение организовать его одобрит КА.