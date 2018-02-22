США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обвинили Москву и Дамаск в нападениях на жителей Восточной Гуты. Такое утверждение содержится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима [президента Сирии Башара] Асада на сирийцев в Восточной Гуте, - говорится в документе. - Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем международное сообщество осудить эти ужасные нападения".

По версии пресс-секретаря, "целенаправленное уничтожение медицинских учреждений в Восточной Гуте и постоянное использование тактики осады, которая приводит к голоду сирийских мирных жителей и препятствует доступу к гуманитарной помощи, вызывают особую обеспокоенность". "Мы в полной мере поддерживаем призыв ООН прекратить насилие с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов и крайне необходимые медицинские эвакуации гражданских лиц", - отмечается в документе.

Сандерс также "призвала Россию и ее партнеров выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии". Асад и "его достойный решительного осуждения режим должны прекратить совершать злодеяния", а их действия не должны получать "поощрение со стороны покровителей в Москве и Тегеране". Как считает Сандерс, "ужасные атаки режима демонстрируют настоятельную необходимость того, чтобы возглавляемый ООН женевский процесс продвигался в сторону сирийского политического урегулирования, которое уважает волю сирийского народа", а также соответствует "резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и совместному заявлению президента [США] Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Дананге в ноябре 2017 года".

В среду Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН для обсуждения ухудшающейся гуманитарной обстановки в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, встреча позволит членам Совбеза "представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая прошлого года между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.