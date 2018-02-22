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Евросоюз поддерживает проведение встречи глав Центральной Азии в Астане

Международная панорама
22 февраля, 7:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, февраля. /ТАСС

В ЕС приветствуют позитивные изменения в регионе Центральной Азии, заявил спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан

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АСТАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский союз приветствует проведение встречи глав Центральной Азии в Астане, запланированной на март 2018 года. Об этом в четверг сообщил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан на международной конференции "25-летие отношений Европейский союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему".

"Лидеры центрально-азиатских стран будут встречаться в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы, которые есть в этом регионе. Мы приветствуем такого рода решение, мы хотели бы, чтобы они вместе, без каких-либо партнеров сами обсудили приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии для того, чтобы преодолеть вызовы", - рассказал Буриан.

По его словам, в ЕС приветствуют такие позитивные изменения в регионе Центральной Азии. "Мы верим, что интеграция и сотрудничество - это важный инструментарий для преодоления такого рода вызовов", - отметил спецпредставитель ЕС.

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