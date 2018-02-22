Евросоюз поддерживает проведение встречи глав Центральной Азии в Астане

АСТАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский союз приветствует проведение встречи глав Центральной Азии в Астане, запланированной на март 2018 года. Об этом в четверг сообщил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан на международной конференции "25-летие отношений Европейский союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему".

"Лидеры центрально-азиатских стран будут встречаться в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы, которые есть в этом регионе. Мы приветствуем такого рода решение, мы хотели бы, чтобы они вместе, без каких-либо партнеров сами обсудили приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии для того, чтобы преодолеть вызовы", - рассказал Буриан.

По его словам, в ЕС приветствуют такие позитивные изменения в регионе Центральной Азии. "Мы верим, что интеграция и сотрудничество - это важный инструментарий для преодоления такого рода вызовов", - отметил спецпредставитель ЕС.