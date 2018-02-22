Amnesty International признала, что мир столкнулся с последствиями риторики ненависти

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Мир пожинает ужасающие плоды риторики ненависти, и это создает риск того, что дискриминация в отношении групп людей, которые и так находятся в уязвимом положении, станет нормой. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав человека в мире, опубликованном в четверг международной организацией Amnesty International. В нем правозащитники проанализировали положение в этой области в 159 странах, признав, что в современном мире не найдется по-настоящему глобальных лидеров, которые могли бы стать ярыми защитниками соблюдения прав человека.

"Неприкрыто пропагандирующий ненависть шаг правительства США, которое в январе запретило въезд людям из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, задал тон всему году, и за это время политика ненависти [мировых] лидеров привела к максимально опасным итогам", - заявил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Чудовищный пример рохинджа

В качестве наиболее яркого примера последствий упомянутой риторики он назвал "чудовищную кампанию этнической чистки в Мьянме, которой подверглись [представители народности] рохинджа". "Из-за нее за считанные недели в соседний Бангладеш бежало около 620 тыс. человек, это был самый стремительно развивающийся кризис 2017 года. К концу года у беженцев по-прежнему были туманные перспективы на будущее, а хроническая неспособность мировых лидеров предложить реальное решение по выходу из этого кризиса почти не оставляла поводов для оптимизма", - добавил Шетти.

Ситуация в мьянманском штате Ракхайн, где проживают рохинджа, обострилась 25 августа прошлого года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию, а в соседний Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа.

Среди лидеров стран, в которых права человека подвергаются наиболее сильному давлению, генсек Amnesty International назвал президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина, Венесуэлы Николаса Мадуро, Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Филиппин Родриго Дутерте и председателя КНР Си Цзиньпина. "Призраки ненависти и страха в области международной политики приняли угрожающие формы, и сегодня у нас есть немного правительств, которые выступают в поддержку прав человека в эти смутные времена", - считает Шетти. "Вместе с тем такие лидеры, как [Абдель Фаттах] ас-Сиси, [Родриго] Дутерте, [Николас] Мадуро, [Владимир] Путин, [Дональд] Трамп, Си [Цзиньпин] бездушно подрывают права миллионов", - утверждал он.

"Ничтожные ответные действия на преступления против человечности и военные преступления от Мьянмы до Ирака, Южного Судана, Сирии и Йемена подчеркнули, что лидерства в области прав человека нет", - отметил он. "Подходы Дональда Трампа, возможно, означают начало новой эры регресса в сфере прав человека, однако они не уникальны. Если вы посмотрите на страны от Австралии до Венгрии, лидеры давно относились к беженцам и мигрантам как к трудностям, от которых необходимо уклониться, я не как к людям, права которых заслуживают нашего уважения", - добавил Шетти.

Как отмечается в докладе, ситуация в котором разобрана по регионам и по каждой из стран в отдельности, сотни правозащитников были убиты в 2017 году, гонениям подвергались журналисты, причем наибольшее давление работники прессы испытывали в таких странах, как Турция, Египет и Китай.

Ситуация по регионам

Относительно Азиатско-Тихоокеанского региона в докладе говорится, что положение в правозащитной области здесь в первую очередь характеризовалась ошибками и бездействием правительств.

Ситуация же в области прав человека в Африке формировалась в условиях жестоких разгонов мирных демонстраций и скоординированных нападений на политических оппонентов, правозащитников и представителей организаций гражданского общества. "В то же время постоянное насилие в отношении мирных жителей в ходе затянувшихся вооруженных конфликтов усугублялось отсутствием решительных политических усилий по разрешению этих кризисов. Сохранялась безнаказанность за нарушения прав человека и преступления, совершенные в ходе конфликтов, в том числе преступления по международному праву", - отмечается в документе.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке, пишет Amnesty International, журналисты и правозащитники подвергались преследованиям в ходе репрессий со стороны правительства, а в отдельных странах жестко контролировалась свобода слова в интернете. "Вооруженные конфликты крайне тяжело сказывались на мирных жителях, оказавшихся в зонах конфликтов, и характеризовались серьезными нарушениями, в том числе применением запрещенных вооружений, противоправными осадами и прямыми нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - говорится в докладе.

В Северной и Южной Америке "дискриминация и неравенство по-прежнему оставались нормой". "Непрекращающееся насилие по-прежнему царило в регионе, который захлестнула волна убийств, насильственных исчезновений и произвольных задержаний", - подчеркивается в докладе.

В Европе и Центральной Азии правозащитники отмечают продолжающееся сокращение пространства для гражданского общества на фоне по-прежнему царящей "враждебной правам человека атмосферы", при этом власти зачастую целенаправленно преследовали правозащитников, активистов, СМИ и политическую оппозицию". Во всем регионе ущемлялись права на свободу объединений и мирных собраний и право на свободу мнений, и миллионы людей "сталкивались с размыванием своих экономических, социальных и культурных прав, что вело к ослаблению социальной защиты, росту неравноправия и систематической дискриминации", - говорится в докладе.